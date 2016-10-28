Фанаты ЦСКА пообщались с командой в Ватутинках

главное чтобы впрок. спартак надо наказать, не смотря на потери и 100% давление судей в матче
Болельщики ЦСКА, в последних матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу команды в Ватутинки для разговора с игроками.
Сообщается, что футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели — с целью обсудить возникшую в последнее время напряженность во взаимоотношениях.
С представителями болельщиков общались лидеры ЦСКА. В том числе — капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий. Слуцкий на встрече не присутствовал.