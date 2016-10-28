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    Фанаты ЦСКА пообщались с командой в Ватутинках

    Болельщики ЦСКА, в последних матчах вывешивавшие оскорбительные баннеры в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, приехали на клубную базу команды в Ватутинки для разговора с игроками.

    Сообщается, что футболисты договорились о встрече с фанатами еще в начале недели — с целью обсудить возникшую в последнее время напряженность во взаимоотношениях.

    С представителями болельщиков общались лидеры ЦСКА. В том числе — капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Василий Березуцкий. Слуцкий на встрече не присутствовал.

    Источник: Life

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    28.10.2016 00:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 10:57

      главное чтобы впрок. спартак надо наказать, не смотря на потери и 100% давление судей в матче

      -3
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > alp 28 октября 2016, 12:41

      ты уже сразу подготовил отмазку о 100% давлении судей в случае проигрыша?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > dolf666 28 октября 2016, 17:07

      мне в целом похер как они там сыграют меж собой... другое дело что кони уже в проигрышной ситуации изза травм и работы спама с судьями.. поэтому и желаю им покарать кабэ

      0
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      Рейтинг: +25035

      bset 28 октября 2016, 10:29

      Достаточно было прийти и пообщаться... Очень странное решение не встретиться с болельщиками...

      2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 28 октября 2016, 10:19

      Сжечь этих гондонов, вместе с их банерами, нормальные болельщики понимают что тренер ни при чем, скамейки нету, играть некому, все деньги на новых игроков ушли на стадион

      4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > KorolShut 28 октября 2016, 12:40

      то что скамейки нет и играть некому, это не тренер виноват?

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut > dolf666 2 ноября 2016, 17:27

      повторю еще раз, все деньги на трансферы ушли на стадион

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 октября 2016, 10:13

      Слуцкий в это время в МакДональдсе готовился к дерби со Спартаком - уничтожал всё, что из свинины

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 октября 2016, 09:26

      неуважуха..Лёне надо было быть там...

      3
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 28 октября 2016, 09:05

      команда заранее попросила прощения

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 28 октября 2016, 07:14

      надо же

      -1
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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 28 октября 2016, 06:19

      Зассал опять)

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 октября 2016, 05:41

      без слуцкого это так себе пообщались

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 октября 2016, 00:41

      Много чести хамам-хулиганам... (((

      6
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