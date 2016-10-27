Титов: «В 2001 году многое было готово к моему переходу в «Баварию»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отметил, что не особо расстроился, когда в 2001 году не состоялся его переход в «Баварию».

«В начале двухтысячных понятия «агент» не существовало, все делалось через клуб. Я уверен, что по каждому футболисту из команды 2000-го были предложения из европейских клубов, чуть ли не весь «Спартак» хотели раскупить. Был момент в 2001-м, когда сборная России базировалась в Тарасовке: агент Шалимова, который устраивал нынешнего тренера «Краснодара» в Италию, а Аленичева — в «Порту», тогда находился в Мюнхене, и многое было готово к переходу в «Баварию».

Аленичев меня тогда подкалывал: «Какая сумма тебя устроит?» Понимал, что устроит любая сумма — это ведь «Бавария», что ни игрок — звезда! Но в какой-то момент клубы не договорились, и переход не случился. Но, честно говоря, я не понимал, как можно уехать из «Спартака», – заявил Титов.