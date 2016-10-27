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    Корнеев: «Садырин мог сказать: «Мне жалко соперников ЦСКА уже до игры»

    Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев отметил вклад в ЦСКА в начале 90-х годов тогдашнего главного тренера армейцев Павла Садырина.

    «Могу сказать, что Павел Садырин был профессионалом и тренером с большой буквы. Это действительно тот человек, который оставил глубокий след в истории. Перед матчем с командой любого уровня он мог сказать: «Мне их жалко уже до игры». Путь к чемпионству был очень сложным, потому что была высокая конкуренция. Не будь той команды, в которой я играл, тех исполнителей, все мои идеи и действия не были бы воплощены в таком объеме», – заявил Корнеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2016 09:34
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