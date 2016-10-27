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    Ковтун: «Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковыми»

    Тренер «Динамо» Юрий Ковтун дал оценку игре команды в матче с «Тосно» (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка России. Как отметил специалист, бело-голубые совершали ошибки при «стандартах».

    «Интересно было приехать в Великий Новгород, сыграть на стадионе, который приносил раньше удачу мне, а теперь продолжает приносить «Тосно». Конечно, есть неудовлетворенность результатом.

    Чем объяснить неудачную игру в первом тайме? Невнимательность при «стандартах». В первом случае «Тосно» повезло, во втором нужно разбираться, искать причины. Для нас ошибки на «стандартах» становятся роковыми, но нужно двигаться дальше. Мы уже во втором матче подряд пропускаем на последних минутах. Нужно было действовать внимательнее, и игроки это прекрасно понимают. Но, увы, в очередной раз мы допускаем ошибки. Кто-то не доиграл в одном их эпизодов и получили в итоге третий гол», – заявил Ковтун.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.10.2016 07:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      Polilux 27 октября 2016, 21:10

      Адекватная оценка матча . Третий получили когда сами тупанули. Думаю Динамо боялось травм - мёрзлое и скользкое поле . Хотитм результат - надо бежать и давить не смотря ни на что !

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 октября 2016, 12:56

      Самый отвратительный матч!Словно детей разделали!Тосно-красавцы!)

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      Рейтинг: +50

      valeh172 27 октября 2016, 10:30

      Так вам и надо. А то уже трепались мол Кубок выиграем.

      1
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      Рейтинг: +12

      muromen 27 октября 2016, 08:37

      Мелкоту набрали, теперь расхлебываем! А Рыков реально туповат и очень неповоротлив!

      -1
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