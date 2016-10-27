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    На стадионе «Крестовский» при запуске отопления затопило один из секторов

    На строящемся стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита», произошло очередное происшествие. На этот раз в одном из секторов спортивного сооружения при попытке запустить отопление начался потоп.

    «Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой — как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – приводит слова сотрудника стадиона Metro.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 06:02
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +93

      barbardir 28 октября 2016, 12:28

      Скорей бы бомжи туда переехали. Ни одного матча на этой проклятой арене не выиграют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 28 октября 2016, 10:14

      Это сам Бог для вас репетицию делает

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 27 октября 2016, 17:21

      позорники
      еще бабок вытянуть хотят

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 27 октября 2016, 15:44

      да выкачка бабок не кончается

      1
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      Рейтинг: +108

      sciline10 27 октября 2016, 13:29

      сейчас скажут, что ещё 30 лямов надо чтобы подключить)

      -1
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      Рейтинг: +61

      badryashev 27 октября 2016, 13:09

      Это пасхалки строители заложили. Будут еще.

      -1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      крах-арена, баблокрад-стадиум, наворовали-скомуниздили-недостроили-дром....какие еще названия можно дать бомж-арене.....

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 октября 2016, 11:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Говорил же, что сегодняшний матч будет по водному поло! А мне такие же умники, как те, что его строили, пишут: "Там крыша!" и минусами закидывают. Валяйте еще, чего уж там! )))

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      Рейтинг: +215

      iuda 27 октября 2016, 11:54

      Это мутка даванул по полной

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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 27 октября 2016, 11:32

      Срочно 500 млрд выделить из пенсионного фонда

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