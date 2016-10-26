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    Кубок России. «Тосно» выбил «Динамо»

    В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» обыграл «Динамо» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Вагиз Гадиулин, Рустем Мухаметшин и Павел Киреенко, за динамовцев забивали Кирилл Панченко и Фатош Бечирай.

    Кубок России. 1/8 финала

    Тосно – Динамо (Москва) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Галиулин, 22; 2:0 – Мухаметшин, 45; 2:1 – Панченко, 54; 2:2 – Бечирай, 85; 3:2 – Киреенко, 89.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 20:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 27 октября 2016, 10:01

      Интересно где Тосно будет играть, когда выйдет в РФПЛ? В Тосно футбольное поле трибун не имеет вообще. В Новгороде трибуна на 1000 человек с одной стороны поля. В Тихвине то же самое. На Петровиче-2, что ли?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 октября 2016, 00:42

      Ну если Тосно ещё и в премьер-лигу пробьётся, то у Спартака появится ещё один принципиальный соперник. Бойтесь, хрюшки! )))

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 23:39

      Тосно с победой вымели мусор опять

      1
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      Рейтинг: +12

      muromen > BAIv 27 октября 2016, 09:00

      Помолчи, курортник! Как же вы ненавидите московские команды, хотя всю жизнь рвётесь в столицу покормиться! И живете за счёт наших денег!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > BAIv 27 октября 2016, 09:02

      Вымети мусор у себя в крае, а то не курорт - гадюшник!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:51

      Странно, блин, Динамо потерпело поражение, правильно? Тогда почему Тосно выиграл?

      -3
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 26 октября 2016, 22:24

      Тосна рвется на место крыс. Милости просим

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 октября 2016, 22:12

      Тосно, молодцы!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2016, 21:01

      Тосно с победой!
      Жаль, что с Зенитом в одной части сетки, интересно было-бы в финале встретиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 26 октября 2016, 21:00

      красавчики

      1
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