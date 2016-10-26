Кубок России. «Тосно» выбил «Динамо»

В матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» обыграл «Динамо» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Вагиз Гадиулин, Рустем Мухаметшин и Павел Киреенко, за динамовцев забивали Кирилл Панченко и Фатош Бечирай.

Кубок России. 1/8 финала

Тосно – Динамо (Москва) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Галиулин, 22; 2:0 – Мухаметшин, 45; 2:1 – Панченко, 54; 2:2 – Бечирай, 85; 3:2 – Киреенко, 89.

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