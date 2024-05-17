Шалимов назвал странным пропуск Соболевым матча с «Балтикой»

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался об отсутствии нападающего Александра Соболева в составе «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«У меня по отсутствию Соболева большие вопросы. Причина «недомогание» у меня вызывает недоверие, как ранее – и в ситуации с Дзюбой, который не играл один-два матча в «Локо».

Есть вопросы по решению Слишковича в матче с «Краснодаром» – зачем надо было выпускать Соболева всего на пять минут? Если ты даешь поиграть остальным по 20-30 минут, то почему у форварда всего пять минут?

Уверен, что это зарождение конфликта, какие были и у Абаскаля. История с тем, что футболисты должны приходить рано утром на завтрак – дурь. Я играл в больших командах, и не было такого нигде с такой обязаловкой.

Какая-то странная ситуация, никто не объясняет, что за недомогание такое? Соболев важнейший игрок в атаке, он прошлый матч в Калининграде сделал результат, у вас впереди игра сезона – все болячки и проблемы во взаимоотношениях надо отбросить на второй план.

И это зона ответственности тренера, – потому что решается судьба сезона, и есть шанс на трофей. Надо объединиться, убирать «Балтику» – и идти рубиться в финале. Эти вещи надо объяснять хотя бы игрокам – почему Зиньковский получает 30 минут в матче с «Краснодаром», а потом в итоге не выходит в Калининграде, Соболев получает 5 минут, а потом в итоге вообще не летит на кубковую игру.

Куча вопросов, а по итогу, – «Спартак» профукал шанс всего сезона. Считаю, что Зиньковский сдулся. Хорошо, это мнение людей (хотя Зиньковский отвоевал себе место в основе в прошлом году, еще когда Промес был в команде), но что, Зобнин выглядел на этой позиции интереснее?

Опять мы возвращаемся к той же теме, что была у Абаскаля – какие-то внутренние не недомогания, а недопонимания, разрешать которые должен тренер. Не понимаю претензий – Соболев играет спиной к воротам. Так объясните ему, что так не надо, предложите другие требования», – сказал Шалимов.