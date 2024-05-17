Губерниев высказался о месте проведения суперфинала Кубка России

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» нужно провести на БСА «Лужники» в Москве, несмотря на возможность сниженного зрительского интереса.

«Не понимаю суть обсуждений, где проводить финал Кубка. Матч должен проходить на нейтральном поле. Я помню прекрасные годы, когда финал Кубка был праздником для всей страны. «Лужники» – это символ, поэтому, мне кажется, здорово, что финал пройдeт именно там.

Возможно, там соберeтся меньше зрителей по сравнению с московскими командами, но у нас сейчас на футбол и так не шибко ходят. Я буду с интересом смотреть, на стадион не пойду, потому что буду в эфире, но на «Матч ТВ» всe покажем. «Балтика» – «Зенит» – прекрасный финал.

Что касается календаря и дат стыковых матчей, конечно, никто не будет играть два дня подряд. Это нонсенс. Если вдруг оставят как есть, это будет вопреки всем законам физиологии. Можно просто спокойно раздвинуть календарь стыковых матчей, финал Кубка – это святое.

Хочу сказать, не надо принижать «Балтику». Когда мои коллеги, например, Константин Генич, говорят, что мы все ждали финала «Спартака» с ЦСКА или с «Зенитом» – это понятно. Но дорога ложка к обеду. Выигрывать надо было.

Я как футбольный обозреватель хочу сказать, мне финал «Балтика» – «Зенит» будет чрезвычайно интересен. И здорово, что он пройдeт в «Лужниках» и будет нормальная телевизионная аудитория. Понятно, что «Спартак» выглядит особняком. Но Кубок тем и хорош, что там возможны такие отнюдь не сюрпризы. Путь очень извилистый, «Балтика» одолела его здорово, попутно помогая руководству «Спартака» уволить Слишковича», – написал Губерниев.