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    Кирьяков назвал Кубок России турниром с душком

    Бывший нападающий «Динамо», «Карлсруэ», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков объяснил, почему ему не нравится нынешний формат Кубка России.

    «Из Кубка России сделали совсем другой турнир. Это и кубковыми матчами нельзя назвать. Текущий турнир для клубов российской Премьер-лиги, Первой лиги, Медиалиги и всех остальных. Такая длительная формула из двух матчей – перебор.

    Я бы понял, если придумали бы другое название: Кубок лиги. Было бы три трофея в сезоне. Чемпионат, Кубок и Кубок лиги. Нужен турнир, параллельный Кубку России.

    Для меня принижается значение Кубка России. Сейчас этот турнир с душком, пытаются придумать какой-то Путь регионов, ещe что-то там. Уверен, меня многие поддержат.

    У меня один призыв, к которому многие присоединятся: верните нормальный розыгрыш Кубка России. Параллельно сделайте любое соревнование, как сейчас проходит формат кубковых встреч. Хочется смотреть матчи с вылетом, как положено. Хватит уже, ерунда какая-то», – сказал Кирьяков.

    • В суперфинале нынешнего розыгрыша Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой» 2 июня..
    • Второй год подряд на ряде стадий турнира используется система с выбыванием после двух поражений.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:06
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1715948402
    100 %.
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    ...уефан
    1715948818
    ...и кубок с душком уходит на берега........
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