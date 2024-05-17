Кирьяков назвал Кубок России турниром с душком

Бывший нападающий «Динамо», «Карлсруэ», «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков объяснил, почему ему не нравится нынешний формат Кубка России.
«Из Кубка России сделали совсем другой турнир. Это и кубковыми матчами нельзя назвать. Текущий турнир для клубов российской Премьер-лиги, Первой лиги, Медиалиги и всех остальных. Такая длительная формула из двух матчей – перебор.
Я бы понял, если придумали бы другое название: Кубок лиги. Было бы три трофея в сезоне. Чемпионат, Кубок и Кубок лиги. Нужен турнир, параллельный Кубку России.
Для меня принижается значение Кубка России. Сейчас этот турнир с душком, пытаются придумать какой-то Путь регионов, ещe что-то там. Уверен, меня многие поддержат.
У меня один призыв, к которому многие присоединятся: верните нормальный розыгрыш Кубка России. Параллельно сделайте любое соревнование, как сейчас проходит формат кубковых встреч. Хочется смотреть матчи с вылетом, как положено. Хватит уже, ерунда какая-то», – сказал Кирьяков.
- В суперфинале нынешнего розыгрыша Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой» 2 июня..
- Второй год подряд на ряде стадий турнира используется система с выбыванием после двух поражений.