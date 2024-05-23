Названы артисты, которые выступят на cуперфинале Кубка России

Стали известны некоторые артисты, которые выступят на cуперфинале Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом». В частности церемония награждения пройдeт под песню «Новый герой» группы Мираж.

«По информации «Осторожно Media», перед зрителями точно выступит Олег Газманов, как уроженец Калининградской области – один из финалистов – «Балтика», как раз оттуда. А вот зенитовским певцом скорее всего будет петербуржец Князь – один из бывших вокалистов группы «Король и Шут».

На финалах Кубка сложилась такая традиция: РФС приглашает выступить артистов – болельщиков команд-участниц. Например, в 2022 году на финале выступали Люся Чеботина («Динамо») и Максим («Спартак»), в 2023 – Баста (ЦСКА), а гимн России пела Полина Гагарина.

Вручать Кубок в этом году будут под «Новый герой» Миража», – говорится в сообщении источника.