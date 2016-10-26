Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Директор «Сокола»: «Проблем с финансированием до конца 2016 года нет»

    Директор «Сокола» Алексей Потапов рассказал о финансовом положении команды. Функционер подчеркнул, что до конца текущего года проблем с деньгами у клуба не будет.

    «О снятии команды с первенства ФНЛ речи не идет, однозначно. Команда доиграет. Как прожить 2016 год, мы прекрасно знаем и видим. Проблем в финансировании до конца 2016 года нет. Команда работает в полном режиме. В ноябре начнется погашение долгов и ситуация нормализуется. Поводов для волнения не наблюдается – динамика положительная», – сказал Потапов.

    На данный момент саратовский клуб занимает 18 место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11