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    Артем Ребров не считает «Спартак» фаворитом в матче против ЦСКА

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА. По словам стража ворот, он не думает о статусе команд в предстоящей игре.

    «Нет ощущения, что «Спартак» – фаворит в матче с ЦСКА. Это московское дерби, здесь всегда борьба от первой и до последней минуты. Не думаю о статусе команд – о том, кто фаворит. Все мысли только об игре. Ждем полный стадион и отличную игру. Зачем забивать себе голову? Благодаря нашим болельщикам всегда чувствуем себя отлично. Спасибо им за это. Конечно, предвкушаем аншлаг. Уже сейчас люди звонят и пишут с просьбой достать билет», – сказал вратарь.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2016 14:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 26 октября 2016, 16:26

      Да команды близки по уровню.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 октября 2016, 14:41

      Скромный однако-считает так на все 100% .Просто боится удачу спугнуть.Понимаю его.

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