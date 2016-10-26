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    Иличевич: «Перед переходом в «Анжи» отверг предложения из Германии и Испании»

    Полузащитник «Анжи» Иво Иличевич поделился деталями своего перехода в махачкалинский клуб. По словам футболиста, у него были предложения из Испании и Германии.

    – Я отыграл более 10 сезонов в Бундеслиге. Мог остаться и в «Гамбурге», мне предлагали контракт на год. Но я хотел попробовать себя в новом клубе, в новой стране. Было предложение из Испании. Но и там речь шла об однолетнем соглашении. А я хотел перейти в клуб, заинтересованный в длительном сотрудничестве. У меня получились хорошие переговоры с «Анжи», и я подписал трехлетний контракт.

    – Каково вам после Бундеслиги, известной своей высокой посещаемостью матчей, играть в России, где низкий зрительский интерес – одна из главных проблем?

    – Конечно, это прекрасно, когда на твоем матче 60 тысяч зрителей. Но я не очень зависим от этого. К тому же, когда мы играем на своем домашнем стадионе, зрителей бывает немало и здесь приличная поддержка, мы ее чувствуем.

    – Бывали ли в нашей стране до перехода в «Анжи»? И не было ли сомнений, опасений, стоит ли перебираться именно в Россию?

    – Почему они у меня должны были быть? В России раньше не бывал. Но это для меня вообще не проблема.

    Источник: ФК «Анжи»

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    26.10.2016 13:29
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