Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Богаев: «Считаю «Тосно» фаворитом в матче против «Динамо»

    Полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Футболист заявил, что его команда является фаворитом в матче с лидером ФНЛ.

    – Думаю, «Динамо» не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках. Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу, уверен, что «Динамо» «точит зуб» на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная.

    – В команде соперников играет лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко, будет ли персональная игра против него?

    – Думаю, если команда будет сбиваться на индивидуальные действия, это не очень хорошо отразится на результате. А так, «Динамо» – очень хорошая команда, добротная, на каждой позиции есть по 2-3 человека, которые конкурируют между собой. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы также будем играть, сбалансированно, внимательно.

    – Футбольное поле в Великом Новгороде, насколько искусственный газон, его размеры могут внести коррективы в этом, втором, раунде противостояния команд?

    – Для каждого футболиста играть на натуральном поле играть приятнее, а что касается размеров поля, да, у нас минимальная по размерам «коробка», многие соперники приезжают, не знают, как построить свою игру. Посмотрим, как будет «Динамо» действовать, что сможет показать. С другой стороны, все зависит от нас, думаю, что мы считаемся в этой игре фаворитами, у нас хорошая серия из 3 побед подряд, плюс мы в гостях обыграли их. Психологическое состояние получше у нас, мы сократили отрыв от «Динамо» в Первенстве, а у них 3 неважных игры – 2 ничьи и поражение. Поэтому, все карты в наших руках, остается, только выйти и выиграть, продвинуться как можно дальше в Кубке. Этот матч очень важен для нас. Только вместе сплотившись, командой и с болельщиками, мы сможем победить!

    Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Тосно»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2016 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 26 октября 2016, 14:59

      Тосно фаворит,
      Но Динамо победит.
      Никогда Я Динамо не славил,
      Я на них просто поставил.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 26 октября 2016, 14:00

      Да ладно. Вот выиграешь, тогда и говори.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 октября 2016, 12:15

      Может пройти

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11