Канчельскис: «В «Манчестер Юнайтед» сейчас есть футболисты креативнее и агрессивнее Руни»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис озвучил свое видение положения нападающего Уэйна Руни в команде, который потерял место в основном составе с приходом Жозе Моуринью.

«Все упирается в отсутствие игровой практики у Руни. Из-за этого возникает какое-то недопонимание с Моуринью. Думаю, надо садиться и разговаривать. Руни многое сделал для «Манчестер Юнайтед». Думаю, он нужен команде и в качестве запасного футболиста или лидера раздевалки.

Сейчас Уэйн не играет по объективным причинам, есть футболисты креативнее и агрессивнее него. Сказывается возраст. В любом случае, можно договориться и найти какой-то выход из ситуации.

Сейчас я не готов говорить о перспективах команды при Моуринью. Давайте дождемся конца сезона», – заявил Канчельскис.