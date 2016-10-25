Боранбаев: «Аршавин попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти из «Кайрата»

В руководстве «Кайрата» рассказали, как проходил процесс подписания контракта с Андреем Аршавиным. Футболист настоял на внесении в соглашение пункта, по которому он может покинуть клуб в любой момент.

«В первый раз мы встречались с Аршавиным в Москве, и все прошло довольно успешно. Друг друга поняли. Андрей – не из тех людей, которые будут сидеть и кивать, внутренне с чем-то не соглашаясь. Он всегда открыто и правдиво высказывает свою точку зрения. Это мы, люди из бизнеса, пытаемся какие-то вещи сглаживать. А Андрей все называет своими именами и имеет на это полное право.

А подписали мы контракт не сразу, поскольку договорились о некоторых вещах, которые Андрей сначала должен выполнить, – что и произошло. Это было связано с физической подготовкой. После травмы в «Кубани» он не тренировался, набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме. Почему и попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти. Мне кажется, Андрей сам хотел понять – готов он играть или нет. Оказалось – готов, и еще как! Мы сделали для него ударную персональную программу, которая привела к результату», – заявил руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев.