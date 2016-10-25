Нигматуллин: «Если бы судьи «топили» «Спартак», то он не шел бы на первом месте»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что в РФПЛ не наблюдаются систематические ошибки в сторону соперников красно-белых.

«Если говорить о каком-то предвзятом судействе, то мне вспоминается только матч с «Зенитом». Там действительно было не совсем адекватное судейство, а в остальных матчах ничего сверхстранного не происходило. Если бы судьи «топили» «Спартак» и если есть заговор против команды, то она бы не шла на первом месте в турнирной таблице чемпионата России», – заявил Нигматуллин.