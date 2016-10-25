Черчесов: «Больно смотреть на рейтинг ФИФА»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал падение национальной команды в рейтинге ФИФА.

«Есть цифры, статистика — с одной стороны, это упрямая вещь, а в данном случае она смотрится очень больно. Посмотрите, что творилось с теми командами, которые принимали большие турниры. Австрия, не чужая мне страна, скатилась перед Евро-2008 на 94-е место. Поляки перед чемпионатом Европы — 2012 опустились на 73-е место. Опять же, это смотрится нехорошо, но на самом деле, условно, даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то упадешь на 10 пунктов. Кстати, даже обыграв Коста-Рику, мы бы также скатились вниз. Цифры показывают, что на рекордно низкие для себя позиции в преддверии чемпионата мира-2014 и чемпионата Европы-2016 падали Бразилия, Франция.

Просто есть такая система подсчета, и это не только нас коснулось. У нас своя задача, и мы ее делаем. Мы же не можем что-то поменять. Мы можем поменять защитника на защитника. Это наша работа. Понятно, что нам надо быть на определенном уровне. А с другой стороны, ты ничего не можешь сделать. Если условный штангист поднимает 150 кг в каком-то маленьком соревновании, а другой поднимает 100 кг на крупном турнире, то эти 100 выше по рейтингу, чем те 150. Хотя килограммы одни и те же», – приводит слова Черчесова «Российская газета».