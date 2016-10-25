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    Казаков: «Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков дал свою оценку игровому состоянию ЦСКА.

    «Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева. Он, безусловно, крепче: даже забивая в среднем гол за игру, «армейцы» идут в лидерах, не позволяя себе опуститься ниже определенного уровня. Схожесть в ином: в ощущении приближающегося конца империи, ощущении, что многолетний тренер, выжав из команды максимум, уже давно творит чудеса, работая с игроками, которые по совершенно разным причинам уже не могут соответствовать его уровню или уровню выдвигаемых им задач.

    ЦСКА все еще побаиваются, и радость от побед над ним по-прежнему велика. Но вслед за проблемами в еврокубках потихоньку начинают накапливаться проблемы внутрироссийские. Во многом оттого, что лидеры просто не могут позволить себе взять короткую паузу и отдохнуть. Видно, что они дорожат своим именем, репутацией в профессиональной среде, и парадоксальным образом, играя на износ, делают иногда этим только хуже себе. ЦСКА слишком привык закладываться даже не на стабильность состава – на его незыблемость», – заявил Казаков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    25.10.2016 12:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 октября 2016, 18:48

      Жаль что нет того ЦСКА, того Спартака, того Рубина, в конце концов. Но хорошо что есть нынешний Зенит, нынешний Краснодар.Таких бы команд с десяток вот был бы чемп. На зависть многим. Но, как говорится, если бы у бабки были усы...... К сожалению!

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 15:06

      Абсолютно уместное и точное сравнение. Как медленно умирал тогда "Спартак" при "долгоиграющем" Романцеве без свежей крови, так и ЦСКА при таком же Слуцком сейчас. Основная разница, на мой взгляд, лишь в том, что "Спартак" затянул с обновлением в основном из-за финансовых причин, а ЦСКА в большей степени из-за лёниной трусости, которая, чем дальше, тем больше и сильней.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ШарКий вояж в ТуЛузу 25 октября 2016, 18:43

      Плюсую. Ни дать, ни взять. Все верно!

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Black Giz 25 октября 2016, 19:01

      Нее... эт не ко мне! ))) "Ни дать, ни взять" - это у женщин, когда вместе с месячными зашла и ангина.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 25 октября 2016, 13:21

      "..Оценивая мечи Хатори Ханза, сравнивай их с мечами НЕ Хатори Ханза" (Убить Билла). Нельзя сравнивать два таких совершенно разных, но одинаково Великих для Российского футбола клуба.

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 октября 2016, 13:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая разница что было 10-20 лет назад? Мы там живем?: Мы живем "сегодня". А сегодня ЦСКА выиграл ЛЕ, проходил в 1/4 ЛЧ. Несколько раз взял золото и кубок! А Спартак?! О чем речь? Давайте о Торпедо вспомним еще! А может Ротор? "Сегодня" ЦСКА играет везде и всегда, копит очки в таблицу кф уефа, а Спартак? А Спартак 0,5 очков в еврокубках, 1 ничья и 1 поражение. Там тоже видать заговори мистический против них )))))

      -6
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm > Алексей1988 25 октября 2016, 14:01

      Ты сам говоришь что не надо жить прошлим,а о какой победе в ле ты говоришь?сколько прошло лет?

      7
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 октября 2016, 12:27

      Спартак даже в конце Романцевских времен играл намного лучше чем ЦГКА и в европе и в России.

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Вахахахаха 25 октября 2016, 13:12

      что Спартак выиграл? Чем лучше? ЦСКА в 1/4 выходили, ЛЕ поднимали, а свинари что?

      -2
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 > Алексей1988 25 октября 2016, 13:50

      Спартак во всех европейских турнирах доходил до полуфинала! Девяти кратный чемпион России! Про достижения во времена СССР я вообще молчу, единственный клуб который составлял конкуренцию Киевскому Динамо! А ЦСКА было в те времена в глубокой простите заднице! Спартак народная команда и это надо признать,даже если тяжело это сделать!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Вахахахаха 25 октября 2016, 19:12

      Чего на букву С попасть не можешь, тогда пить надо меньше.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Опорник84 25 октября 2016, 19:15

      А, что значит народная команда? Это Спартак её так назвал?

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 12:23

      И не нужно позорить Романцевский Спартак сравнивая его с конями.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Диктор 25 октября 2016, 13:13

      Потому, что кони лучше :)

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 12:18

      Вывод один грядет КОНЕЦ ЦСКА.

      2
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