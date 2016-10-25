Луческу: «Оренбург» – одна из лучших команд в нижней части таблицы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что на игре его команды сказался поединок Лиги Европы с «Дандолком».

– Во втором тайме болельщики начали свистеть, когда «Зенит» долго разыгрывал мяч. Вас это не задело?

– В какой-то мере они были правы, когда свистели, но счет был скользким. Наши игроки законсервировали игру, пытались довести ее до победы. В конце мы снова имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди. В результате свист прекратился. Мы взяли важные три очка в непростой ситуации. Перед сегодняшней игрой мне было более боязно, чем перед встречами с лидерами, с тем же «Спартаком». Не было группы игроков, появились новые сочетания в обороне. Плюс сказалось позднее возвращение из Ирландии. Прилетели только в семь утра пятницы и потеряли почти сутки. Отмечу и мотивацию соперника. По игре «Оренбург» – одна из лучших команд в нижней части таблицы.