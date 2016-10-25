Милевский желает вернуться на Украину

Нападающий «Тосно» Артем Милевский признался, что хотел бы в будущем вернуться в киевское «Динамо».

— Хотелось бы в будущем вернуться на Украину и снова заиграть там?

— Конечно. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в «Тосно», поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что с Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в «Динамо». Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому все возможно в этой жизни.

— Почему вы решили продолжить карьеру именно в Петербурге? Наверняка были и другие предложения.

— Я привык играть и добиваться результатов с командами, которые борются за чемпионство, которые ставят перед собой максимальные задачи. Сейчас у «Тосно» стоит задача выхода в Премьер-лигу. Переговорили с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко и с моим агентом и решили, что задача стоит серьезная и вполне выполнимая. Поэтому я пришел сюда, чтобы помочь команде ее выполнить. Пока у меня все получается, дай бог, чтобы мы к концу мая решили задачу.

— Следите за прессой, о том, что о вас пишут?

— Когда начинают что-то плохое писать, я не читаю. Жду моих хороших действий, когда они будут их отмечать. Стараюсь только хорошее читать о себе, хотя этого не очень много, но пытаюсь находить только хорошее. Не хочу расстраиваться просто, не хочу портить себе настроение.