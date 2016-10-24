Капитан «Оренбурга» признался, что переживает за «Зенит»

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

– «Зенит» — классная команда, свои моменты реализовала. К сожалению, мы – нет, но любой результат закономерен.

– С какой задачей выходили играть против сильнейшей командой страны?

– Мы сейчас в такой ситуации, что на каждую игру выходим на победу, других мыслей у нас нет.

– Учитывали проблемы «Зенита» в обороне?

– Да, нам тренер все обрисовал, сказал о сильных и слабых сторонах. Пытались использовать моменты, но не все получилось.

– За чемпионство сейчас борются ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». С последними двумя вы играли – можете сравнить?

– «Зенит» — близкая нам команда, мы за них переживаем.