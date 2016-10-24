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Капитан «Оренбурга» признался, что переживает за «Зенит»

24 октября 2016, 22:51
17

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

– «Зенит» — классная команда, свои моменты реализовала. К сожалению, мы – нет, но любой результат закономерен.

– С какой задачей выходили играть против сильнейшей командой страны?

– Мы сейчас в такой ситуации, что на каждую игру выходим на победу, других мыслей у нас нет.

– Учитывали проблемы «Зенита» в обороне?

– Да, нам тренер все обрисовал, сказал о сильных и слабых сторонах. Пытались использовать моменты, но не все получилось.

– За чемпионство сейчас борются ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». С последними двумя вы играли – можете сравнить?

– «Зенит» — близкая нам команда, мы за них переживаем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Андреев Дмитрий
Комментарии (17)
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Павелий
1477338774
Так и скажи, что договорняк.
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alexidj
1477339262
да уж..надеюсь журналюги не правильно его поняли ...
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makovei
1477343844
вся команда Оренбург, да и тренер переживали сегодня за Зенит..
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Dem_on
1477344877
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bumer_moscow
1477344974
ахаха
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Dem_on
1477345610
Молодец! Он же правду сказал, ЦДКА обсекает своего треню, они правы, Спартак чемпион? Странный (без буквы т) вопрос. P.s. Открытку из Дублина отправил, как и обещали, отпишитесь, плиз, вдруг не дошла...
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Doktor Dik
1477345928
за свою команду переживай, как бы не вылететь в фнл
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woyser
1477346066
Вряд ли кто сомневался в победе Зенита.
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Мясной Упырь
1477362288
Да слился оренбург, немытые фарм клуб спецом в премьер лигу вытащили,пади плохо 6 очей до начала чемпа иметь.....
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Ужас Мудко
1477366034
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ТОСНО,ЗАТЕМ ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ ,ТОГДА ВООБЩЕ ЛЕПОТА БУДЕТ.
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