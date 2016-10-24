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  • Евдокимов запрещает игрокам «Оренбурга» смотреть Лигу чемпионов и матчи с участием «Барселоны»

Евдокимов запрещает игрокам «Оренбурга» смотреть Лигу чемпионов и матчи с участием «Барселоны»

24 октября 2016, 22:26
21

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы приехали в Петербург с хорошим настроением, потому что раньше ехали мимо стадиона и играли на искусственном поле в ФНЛ. Теперь мы вышли в Премьер-лигу и хотим себя показывать. Мы почти никому не проигрываем по игре, мы лидеры по попаданию в штанги и перекладины. Мы прибавляем от матча к матчу, мы на правильном пути. Здесь игроков покупают за миллионы, а мы, мягко сказать, никого не покупаем. Подачи с фланга – то перелет, то недолет. Понятно, что наши игроки стараются, но сейчас не получается.

Я запрещаю футболистам смотреть игры «Барселоны». Мы никогда не будем играть так, как они. Нам и многим футболистам нашей Премьер-лиги не дорасти до них. Иногда игроки говорят: «Можно Лигу чемпионов посмотреть?». Я говорю: «Не, спать», – заявил Евдокимов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Барселона Евдокимов Роберт
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dyema
1477337437
Злой дядька)))
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altezzik
1477337773
Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.
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ZENIT GOAL
1477337948
Интересная методика.
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Павел Буре
1477339244
Так вот почему наши дровосеки не умеют играть в пас!!! Они даже и не знают что кто - то в мире играет в футбол через пас, а не бей беги!!!!!
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cska-62
1477342177
Если не смотреть матчи "Барселоны" и "Баварии", то точно никто никогда не научится играть так, как они! Аксиома!
Ответить
Борз-95
1477344123
Ну и правильно, че их смотреть-то если Зенит не можете обыграть.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477344423
Любому пацану такое скажи и в ответ получишь что-нибудь из "Нахаленка": "Дядь, ты дурак?" ©
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Azenkur
1477345164
"-Тренер, а я когда нибудь стану таким же великим, как Зидан? -Нет, тебе никогда не дорасти до его уровня." Отличная методика и мотивация, красавец)))
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Томь вперёд
1477362272
По-моему с его чувством юмора ему надо работать не тренером...
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B_A_IV
1477375742
Зенит играл прямо скажем не очень особенно вышедшие на замену Керж Юсик и Могилевец... ну и Миша Керж вводил мяч и выбивал просто ужас
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