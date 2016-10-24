Евдокимов запрещает игрокам «Оренбурга» смотреть Лигу чемпионов и матчи с участием «Барселоны»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы приехали в Петербург с хорошим настроением, потому что раньше ехали мимо стадиона и играли на искусственном поле в ФНЛ. Теперь мы вышли в Премьер-лигу и хотим себя показывать. Мы почти никому не проигрываем по игре, мы лидеры по попаданию в штанги и перекладины. Мы прибавляем от матча к матчу, мы на правильном пути. Здесь игроков покупают за миллионы, а мы, мягко сказать, никого не покупаем. Подачи с фланга – то перелет, то недолет. Понятно, что наши игроки стараются, но сейчас не получается.

Я запрещаю футболистам смотреть игры «Барселоны». Мы никогда не будем играть так, как они. Нам и многим футболистам нашей Премьер-лиги не дорасти до них. Иногда игроки говорят: «Можно Лигу чемпионов посмотреть?». Я говорю: «Не, спать», – заявил Евдокимов.