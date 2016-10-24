Михаил Кержаков: «В «Зените» хорошая конкуренция во вратарской линии»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о своих взаимоотношениях с Юрием Лодыгиным.

– Какие у вас отношения с Лодыгиным?

– Обычные рабочие трудовые отношения. Хорошая здоровая конкуренция.

– Была сегодня нервозность?

– Да нет, хотя в последние минуты при счете 1:0 было немного неприятно. Все могло произойти, но, к счастью, мы победили.

– Линия обороны сегодня у команды была экспериментальной – вам было комфортно?

– Ребята здорово сыграли. Особенно хотелось отметить Артура Юсупова, он вышел не на своей позиции, но с задачей справился.