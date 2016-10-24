Селюк: «Будь у ЦСКА деньги на трансферы, фанаты сейчас вывешивали бы баннер «Леня – супер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о вывешенных болельщиками ЦСКА баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Для меня странно, что некоторые болельщики ЦСКА вывешивают оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды. Поступают так, будто они не болельщики ЦСКА, а фанаты соперничающей команды, переодетые в красно-синие цвета. Вместо поддержки гадят своему же клубу.

Считаю, что Слуцкий является суперквалифицированным тренером, он молодец. Да, команда проиграла «Локомотиву». И что? Все уже списали «Локомотив» со счетов, что ли? Поверьте, списывать Семина очень рано. Он еще всем все покажет и докажет. Я его знаю и могу заверить, что у него еще есть порох в пороховницах. К «Локомотиву» и Семину надо относиться с уважением.

Важно понимать, что любой команде после матча в Лиге чемпионов играть очень сложно. А тем более команде без глубины состава, у которой к тому же выпали из обоймы такие игроки, как Дзагоев и Еременко. Посмотрите на результаты команд, участвовавших в еврокубках. Моуринью, накупивший в «МЮ» игроков на 200 миллионов, после матча в Лиге Европы проиграл в чемпионате со счетом 0:4. Получается, ему теперь вообще надо повеситься? Если бы Слуцкому дали на трансферы 200 миллионов, болельщики ЦСКА сейчас вывешивали бы другие баннеры – со словами «Леня – супер». Но Слуцкий во время трансферного окна не потратил ничего.

Проблема ЦСКА – не Слуцкий, а недостаточная глубина состава. Возможно, Слуцкий и варьировал бы состав, если бы у него было достаточно игроков. Но деньги просто так не сыпятся. Клуб недавно достроил новый стадион. А когда строится стадион, всегда страдает трансферный вопрос. Если бы не это, возможно, ЦСКА укрепился бы лучшими футболистами. Лучше, чем тот же Траоре, которого, как говорят некоторые, я защищаю.

Давайте не будем клеймить Слуцкого, а объективно оценим ситуацию. Многие годы ЦСКА показывает хороший футбол на внутренней арене. А в Лиге чемпионов и в этом году не все потеряно, команды в группе идут достаточно ровно. Ничего страшного не произошло, ЦСКА идет нормальным ходом. В преддверии дерби со «Спартаком» и матчем Лиги чемпионов с «Монако» болельщики ЦСКА должны поддержать игроков и тренера, который вкладывает в команду душу. Проще всего списать все на Слуцкого, Траоре, Акинфеева… И повесить баннер», – сказал Селюк.