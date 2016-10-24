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  • Селюк: «Будь у ЦСКА деньги на трансферы, фанаты сейчас вывешивали бы баннер «Леня – супер»

Селюк: «Будь у ЦСКА деньги на трансферы, фанаты сейчас вывешивали бы баннер «Леня – супер»

24 октября 2016, 19:50
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о вывешенных болельщиками ЦСКА баннерах в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Для меня странно, что некоторые болельщики ЦСКА вывешивают оскорбительные баннеры в адрес главного тренера команды. Поступают так, будто они не болельщики ЦСКА, а фанаты соперничающей команды, переодетые в красно-синие цвета. Вместо поддержки гадят своему же клубу.

Считаю, что Слуцкий является суперквалифицированным тренером, он молодец. Да, команда проиграла «Локомотиву». И что? Все уже списали «Локомотив» со счетов, что ли? Поверьте, списывать Семина очень рано. Он еще всем все покажет и докажет. Я его знаю и могу заверить, что у него еще есть порох в пороховницах. К «Локомотиву» и Семину надо относиться с уважением.

Важно понимать, что любой команде после матча в Лиге чемпионов играть очень сложно. А тем более команде без глубины состава, у которой к тому же выпали из обоймы такие игроки, как Дзагоев и Еременко. Посмотрите на результаты команд, участвовавших в еврокубках. Моуринью, накупивший в «МЮ» игроков на 200 миллионов, после матча в Лиге Европы проиграл в чемпионате со счетом 0:4. Получается, ему теперь вообще надо повеситься? Если бы Слуцкому дали на трансферы 200 миллионов, болельщики ЦСКА сейчас вывешивали бы другие баннеры – со словами «Леня – супер». Но Слуцкий во время трансферного окна не потратил ничего.

Проблема ЦСКА – не Слуцкий, а недостаточная глубина состава. Возможно, Слуцкий и варьировал бы состав, если бы у него было достаточно игроков. Но деньги просто так не сыпятся. Клуб недавно достроил новый стадион. А когда строится стадион, всегда страдает трансферный вопрос. Если бы не это, возможно, ЦСКА укрепился бы лучшими футболистами. Лучше, чем тот же Траоре, которого, как говорят некоторые, я защищаю.

Давайте не будем клеймить Слуцкого, а объективно оценим ситуацию. Многие годы ЦСКА показывает хороший футбол на внутренней арене. А в Лиге чемпионов и в этом году не все потеряно, команды в группе идут достаточно ровно. Ничего страшного не произошло, ЦСКА идет нормальным ходом. В преддверии дерби со «Спартаком» и матчем Лиги чемпионов с «Монако» болельщики ЦСКА должны поддержать игроков и тренера, который вкладывает в команду душу. Проще всего списать все на Слуцкого, Траоре, Акинфеева… И повесить баннер», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Моуринью Жозе
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MoIIIeNnik
1477329506
Все по делу сказал!
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SunRomeS
1477329869
А что тут сказать, всё+
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cska-62
1477330800
Впендюрил ЦСКА вместо играющего Панченко мёртвого Траоре и доволен, мерзавец! Не со Слуцким ли наваром поделился, если чушь такую несёт?
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multiscan
1477331444
У Селюка,после его обострения психического заболевания,наступила временная ремиссия.
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spartach n1
1477331816
Ненасытные кони
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Вомбат
1477333750
Вот только насчет "не все потеряно в ЛЧ" не надо песен. В ЛЧ при Слуцком все потеряно заранее. Даже если здоровы Дзагоев и Еременко, а в составе Муса и Думбия. Ну а при нынешней ситуации понятно всем кроме неадекватов - последнее место от ЦСКА никуда не уйдет.
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Бриг
1477335066
Любая успешная компания должна развиваться (расширяться). В футболе это новые футболисты. Если на них нет денег - не ждите чуда от тренера. Нет вложения - нет движения.
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Фан666
1477335208
Ага во всём Слуцкий виноват и в предыдущих чемпионствах ЦСКА тоже как бы. А ещё я помню как его превозносили после выхода на Чемпионат мира, просто бог а не тренер был, а теперь с говном смешать хотят. Нет денег - нет игроков - нет игры - вот система современного футбола. Бывает конечно она даёт сбой, но всё реже и реже пока.
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roman230582
1477335733
Неблагодарные люди
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Nerlinger
1477335952
Слуцкий молодец. Было бы у него игроков на 1,5-2 состава. Результаты были бы другие
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