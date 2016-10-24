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    КДК получил письмо от «Рубина» с просьбой отменить красную карточку Цакташа

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что ведомство получило письмо от «Рубина» с просьбой отменить красную карточку полузащитника клуба Мийо Цакташа, полученную игроком в матче 11-го тура РФПЛ против «Терека», в котором казанцы потерпели поражение со счетом 1:3.

    «Пришло письмо за подписью генерального директора «Рубина» Ильгиза Фахриева. Клуб просит рассмотреть эпизод на ближайшем заседании, исправить ошибку судьи и отменить удаление Цакташа. В письме приводится аргументация эпизода, также «Рубин» приложил видеозапись», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 24 октября 2016, 18:59

      ...неужели у нас справедливость восторжествует???Сомневаюсь.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин > FaTeK1945ru 25 октября 2016, 08:26

      В это надо верить.

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