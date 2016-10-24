Президент «Оренбурга»: «Едем к «Зениту» показывать хорошую игру»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита», а также высказался о наличии у обеих команд общего спонсора.

– Настрой на матч с «Зенитом» боевой, едем показывать хорошую игру и, надеюсь, получится добиться положительного результата.

– Болельщики других команд считают, что из-за общего спонсора в матче интриги не будет. Что ответите скептикам?

– «Газпром» был спонсором клуба, когда мы играли в первом дивизионе. Сейчас же у «Оренбурга» шесть учредителей. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Мы играем в честный футбол.

Матч состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.