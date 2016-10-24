Асатиани: «Рад, что Юрий Палыч снова в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани признался, что возвращение Юрия Семина в столичный клуб стало настоящим сюрпризом.

«Да. Я очень рад, что Юрий Палыч снова в «Локомотиве». Что в тренерском штабе появился Дима Лоськов. Это легендарные для клуба люди, которые могут принести огромную пользу. От души желаю им удачи», – признался Асатиани.

Напомним, в матче 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.