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    Асатиани: «Рад, что Юрий Палыч снова в «Локомотиве»

    Бывший защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани признался, что возвращение Юрия Семина в столичный клуб стало настоящим сюрпризом.

    «Да. Я очень рад, что Юрий Палыч снова в «Локомотиве». Что в тренерском штабе появился Дима Лоськов. Это легендарные для клуба люди, которые могут принести огромную пользу. От души желаю им удачи», – признался Асатиани.

    Напомним, в матче 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 24 октября 2016, 12:28

      Интенсивность передвижения без должного мастерства не добавило очков КОНЯМ.Хитрый лис Палыч это предвидел.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 октября 2016, 09:35

      Хороший матч был вчера.

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