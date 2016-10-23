Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Измайлов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Амкара»

    Стали известны стартовые составы команд матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Амкаром». В составе хозяев на поле появится Марат Измайлов, на острие атаки у гостей выйдет Александр Салугин.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Газинский, Ахмедов, Жоаозиньо, Каборе, Ари.

    Запасные: Синицын, Адамов, Быстров, Мамаев, Петров, Подберезкин, Лабрде, Куасси, Окриашвили.

    «Амкар»: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов, Хурцидзе, Гол, Салугин, Бодул.

    Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Гиголаев, Костюков, Баланович, Йовичич, Анене, Прокофьев, Шиндер

    Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2016 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 24 октября 2016, 11:37

      Держись, Марат, хоть сезон без травм. Смолов выздоровеет, Жора форму наберет будем за ЛЧ бороться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      life85 23 октября 2016, 20:02

      интересно будет на Марата посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 октября 2016, 19:22

      Ну поглядим, люблю смотреть игру Краснодара!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11