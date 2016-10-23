Хомуха: «Считаю, что матч «Локомотив» – ЦСКА закончится вничью»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», а также высказал мнение о голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Напомним, матч начнется в 16:30 по московскому времени.

«Предстоящая встреча окажется сложной для обеих команд, так как одни ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а другие оказались в непосредственной близости от зоны вылета. И «Локомотив», и ЦСКА будут решать свои задачи, сражаться за победу.

Все неудачи Акинфеева, о которых сейчас много говорят, никак не связаны с чемпионатом России. Он опытный вратарь и может абстрагироваться от этого давления. В составе ЦСКА отсутствуют Дзагоев и Еременко, но внутрикомандные ресурсы позволяют их заменить и матчи Лиги чемпионов это показали. Однако оба игрока все равно стали серьезной потерей, так как они занимали лидирующие позиции.

У «Локомотива» подобран очень хороший состав. Думаю, они будут выглядеть уверенно, тем более, играют на домашнем стадионе, при своих болельщиках. Уверен, железнодорожники приложат максимум усилий, чтобы одержать победу в этом матче. Тем не менее, считаю, что итогом встречи станет ничья – 1:1», – сказал Хомуха.