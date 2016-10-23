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    Подберезкин: «Мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-лиги против «Амкара». По мнению футболиста, «быков» ждет крайне сложный матч против очень крепкого соперника.

    «Амкар» – дружная, боевая команда, которая очень хорошо играет у себя дома. Думаю, в Перми она потреплет нервы многим лидерам. Но и в гостях пермяки всегда оказывают достойное сопротивление любой команде, и я уверен, что нам в игре с ними придется очень непросто. Соперники наверняка будут действовать против нас вторым номером, и нам придется приложить немало усилий, чтобы взломать их насыщенную оборону. Но мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе и порадовать болельщиков, поэтому сделаем для этого все, что в наших силах», – сказал хавбек.

    Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.10.2016 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 23 октября 2016, 14:44

      Ты дружок меньше БАЗАРЬ и больше работай над техникой ! Обрезов и не точных передач от тебя зашкаливает! Так что больше дела меньше слов!

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