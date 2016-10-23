Каррера: «Не люблю обсуждать работу судей. Меня больше заботит, как действует моя команда на поле»

Надо признать, - Спартак стал играть хитрее, и умело использует болевые точки соперника. Многие команды зажирели, некоторые устали...Но так уж сложилось на текущий момент - затяжные месячные Хрюшки возбуждают всю РФПЛ. И это правильно. Здоровая конкуренция всегда полезна для Российского ногомяча. С ув.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).
– Мы добились позитивного результата. Нам было тяжело в начале встречи. Затем поменяли игровую схему. И после этого рисковали лишь в конце поединка, когда соперники разыгрывали стандарты. В целом наши игроки старались и выполнили свою работу хорошо.
– У вас было несколько вариантов, кого выпустить на поле в нападении сегодня. Прокомментируйте свой выбор.
– Рассматривал все возможные варианты. В тех ребятах, которые играли сегодня, был уверен больше всего.
– А кто сегодня лучший в составе «Спартака?»
– Все. Всегда выигрывает и проигрывает команда.
– Успеют ли травмированные Глушаков, Промес и Зе Луиш восстановиться к матчу с ЦСКА?
– Это будет известно на следующей неделе. Знаю, что сегодня ребята занимались на базе под присмотром физиотерапевтов.
– Почему в первом тайме выше играл Попов, а во втором – Мельгарехо?
– Потому что мы поменяли тактическую схему. Сначала считал, что Мельгарехо пригодится на поле как крайний полузащитник. А потом стали играть в три опорных хавбека. И Лоренсо уже был нужен в нападении.
– Вас удивило, что в такую холодную погоду на стадион пришло много болельщиков?
– Нет, нисколько не удивлен. Знаю, как наши болельщики любят свою команду и поддерживают ее. Благодарен им за это.
– Как оцените судейство в матче?
– Не люблю обсуждать работу судей. Меня заботит то, как действует на поле моя команда и как улучшить ее игру.