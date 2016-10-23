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    Каррера: «Не люблю обсуждать работу судей. Меня больше заботит, как действует моя команда на поле»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

    – Мы добились позитивного результата. Нам было тяжело в начале встречи. Затем поменяли игровую схему. И после этого рисковали лишь в конце поединка, когда соперники разыгрывали стандарты. В целом наши игроки старались и выполнили свою работу хорошо.

    – У вас было несколько вариантов, кого выпустить на поле в нападении сегодня. Прокомментируйте свой выбор.

    – Рассматривал все возможные варианты. В тех ребятах, которые играли сегодня, был уверен больше всего.

    – А кто сегодня лучший в составе «Спартака?»

    – Все. Всегда выигрывает и проигрывает команда.

    – Успеют ли травмированные Глушаков, Промес и Зе Луиш восстановиться к матчу с ЦСКА?

    – Это будет известно на следующей неделе. Знаю, что сегодня ребята занимались на базе под присмотром физиотерапевтов.

    – Почему в первом тайме выше играл Попов, а во втором – Мельгарехо?

    – Потому что мы поменяли тактическую схему. Сначала считал, что Мельгарехо пригодится на поле как крайний полузащитник. А потом стали играть в три опорных хавбека. И Лоренсо уже был нужен в нападении.

    – Вас удивило, что в такую холодную погоду на стадион пришло много болельщиков?

    – Нет, нисколько не удивлен. Знаю, как наши болельщики любят свою команду и поддерживают ее. Благодарен им за это.

    – Как оцените судейство в матче?

    – Не люблю обсуждать работу судей. Меня заботит то, как действует на поле моя команда и как улучшить ее игру.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.10.2016 14:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 октября 2016, 01:21

      Надо признать, - Спартак стал играть хитрее, и умело использует болевые точки соперника. Многие команды зажирели, некоторые устали...Но так уж сложилось на текущий момент - затяжные месячные Хрюшки возбуждают всю РФПЛ. И это правильно. Здоровая конкуренция всегда полезна для Российского ногомяча. С ув.

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 23 октября 2016, 20:35

      Всё правильно, молодцом! Верной дорогой идем, товарищи)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 23 октября 2016, 17:46

      Это вы говорили: "А судьи кто!?"
      "Я ничего такого про судей не говорил..."
      Классика. По крайней мере тренер не дебил.

      3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 октября 2016, 15:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не ноет, не обсуждает работу судей - значит он не спартаковец.

      -11
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 октября 2016, 15:17

      Не ноет как Спалетти,Бованш и слуцкер

      12
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      Рейтинг: +300

      Zeff > spartach n1 23 октября 2016, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Болванш это ты?

      -9
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 октября 2016, 14:43

      По моему Спартаку повезло с тренером

      12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2016, 14:34

      Тактичен.Уважуха.

      13
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      Рейтинг: +101006

      zigbert 23 октября 2016, 14:29

      А вот это правильно.Судьи могут ошибаться,но не в каждой игре.Хорошо поставленная командная игра,залог успеха.

      17
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