Чугайнов считает, что ЦСКА победит «Локомотив» со счетом 2:1

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов сделал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ между железнодорожниками и ЦСКА. По мнению Чугайнова, преимущество окажется на стороне армейцев и они победят 2:1.

«ЦСКА победит «Локомотив» со счетом 2:1. У армейцев перед «Локомотивом» есть одно преимущество: пусть Лига чемпионов и занимает много сил, но футболисты привыкают играть на высоких скоростях. Поэтому в этом преимущество армейцев

ЦСКА должен компенсировать потерю Еременко и Дзагоева, но тяжело будет заменить, особенно Дзагоева – это очень серьезная потеря. Но надо понимать, что у армейцев поставленная игра, и, возможно, футболисты, выходящие на замену, не так ярко себя проявляют, но все равно», – сказал бывший футболист сборной России.