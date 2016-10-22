Грасия: «Если скажу про судейство, мне придется уехать в свою страну»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» рассказал о своих впечатлениях после матча 11-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3).

– По поводу арбитра ничего говорить не хочу. Если я сейчас выскажу свою точку зрения, мне, возможно, придется уехать в свою страну. Лучше сконцентрироваться на игре. Считаю, мы провели очень хороший матч. У нас были моменты и в равных составах, и когда мы играли в меньшинстве. У нас были хорошие моменты, чтобы выиграть этот матч.

– Если не брать результат, вы довольны в целом игрой?

– Я не то чтобы доволен, я очень доволен. Даже несмотря на то, что мы играли в меньшинстве, у нас были хорошие голевые возможности, например, можно вспомнить удар Жонатаса в штангу. Считаю, что мы большое количество времени контролировали игру, и у нас были моменты даже после удалений, – сказал Грасия.