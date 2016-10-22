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    Скрипченко: «По игре мы не уступили «Спартаку»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    «По сегодняшней игре мы не уступили сопернику. Первый тайм провели агрессивно, заставили соперника играть в не свойственной им манере. Моменты были и у нас, и у соперника. Но в играх с лидерами нужно моменты использовать, а нас реализация подводит. Так было с «Зенитом», так было со «Спартаком». Упрекнуть команду не в чем. Команда старалась, была настроена. Но качественная игра не добавляет очков в копилку. Состояние не лучшее, но надо выбираться.

    Есть ли претензии к арбитру? Особых претензий нет, разве что по мелочам», – сказал Скрипченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 19:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 09:17

      Ещё бы у команды, голы в ворота которой отменяют, были претензии к арбитру..

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 23 октября 2016, 10:45

      да просрали вы! Спасибо судье сказать не забудь! И то что тебя не удалил!

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 22 октября 2016, 19:47

      Да по мелочам. Два гола нам не засчитали. А так хорошее судейство.

      6
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      Рейтинг: +665

      Snerg 22 октября 2016, 19:24

      да не забудь указать в ошибках два чистых гола отмененых)

      10
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