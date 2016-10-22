Муса впервые отличился за «Лестер» в официальных матчах

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса забил свой первый гол в официальных встречах за свою нынешнюю команду «Лестер». Нигериец отличился на 42-й минуте домашнего поединка девятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Получив мяч перед штрафной площадью соперника, 24-летний игрок мощным ударом практически по центру ворот отправил снаряд мимо голкипера «орлов» Стива Манданды.

С учетом сегодняшней игры Муса проводит седьмой матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. До этого он не отметился ни одним результативным действием.