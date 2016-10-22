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    Федерация футбола Грузии рассчитывает на Джикию

    Вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили заявил о намерении предоставить футбольное гражданство защитнику «Амкара» Георгию Джикия для привлечения его в национальную сборную. По словам функционера, он постоянно контактирует с игроком касательно этого вопроса.

    «Джикия очень нам интересен, он может помочь сборной Грузии. Я часто с ним контактирую, но проблема заключается в том, что он гражданин другой страны. Мы сделаем все для привлечения Джикии в нашу сборную в будущем, но все зависит от него», – приводит слова Иашвили Worldsport.

    В текущем чемпионате России 22-летний россиянин отметился результативным пасом и двумя желтыми карточками в 10 встречах РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 16:43
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