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    Врба: «Анжи» приехал в Томск за очками, потерянными в домашних играх»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба накануне выездного матча 11-го тура РФПЛ с «Томью» (0:0, первый тайм) подчеркнул, что махачкалинцы приехали в Томск для того чтобы набрать очки, которые не получилось добыть в домашних играх. По словам специалиста, турнирное положение вынудит хозяев демонстрировать атакующий футбол.

    «От соперника ждем атакующего футбола, потому что у них непростая ситуация в турнирной таблице. Мы же приехали сюда, чтобы набрать те очки, которые потеряли в домашних играх. Погодные условия не играют роли, футболисты хорошо подготовлены и не обратят на погоду внимания», – сказал Врба в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 22 октября 2016, 13:23

      Томи ничего несветит в этой игре.

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