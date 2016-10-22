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    Маротта: «Витсель по-прежнему нам интересен»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не стал скрывать, что хавбек «Зенита» Аксель Витсель все еще входит в планы туринского клуба.

    «Витсель – это игрок, который летом может стать свободным агентом. Если «Зенит» готов начать переговоры в январе, то мы обсудим его трансфер, либо будем ждать до лета.

    Что касается Берарди, то мы по-прежнему следим за ним. Он является важным игроком «Сассуоло» и сборной, но если игрок выражает желание играть в нынешней команде, а не в «Ювентусе», мы не можем заставить его уйти», – прокомментировал ситуацию Маротта в эфире Rai Sport Zona 11.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 09:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 22 октября 2016, 13:17

      Уйдет он всё равно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2016, 12:04

      Продлить контракт и продать к чертям, за приличные деньги.......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > dyema 22 октября 2016, 17:57

      Вместо продления Витсель предложит Юве придти к ним свободным агентом за половину упомянутых "приличных денег" :))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 22 октября 2016, 11:55

      Нахрен он Милану?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > dimsok 23 октября 2016, 18:32

      где ты здесь увидел Милан?

      0
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