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    Лоськов: «Есть желание в будущем стать главным тренером «Локомотива»»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не стал скрывать, что его мечта – стать главным тренером команды.

    «Само собой, у меня есть желание в будущем стать главным тренером «Локомотива». Есть же поговорка, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но к этому еще нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться. Быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи. Нужно понять, как все выстраивается», – сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2016 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      VITPO 22 октября 2016, 15:04

      Уже скоро место освободится.После игры с ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 октября 2016, 11:27

      Пусть у тебя все получится!
      Удачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 октября 2016, 11:03

      тоже верно

      0
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