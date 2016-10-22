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    Роналдо: «От России будут ожидать многого на ЧМ-2018»

    Легендарный футболист Роналдо надеется на то, что сборная Бразилии сумеет пробиться на чемпионат мира 2018 года в России. Также бразильский футболист отметил, что на сборную России на предстоящем первенстве возлагаются большие надежды.

    «К сожалению, Бразилия не будет участвовать в Кубке конфедераций, но, надеюсь, сыграет на чемпионате мира-2018, потому что много делает для этого. Сборная России представляет страну-хозяйку, поэтому на нее многие надеются. Часто такие команды не оправдывают возложенные на них надежды, но чемпионат мира абсолютно непредсказуем», – сказал Роналдо в эфире программы «Вечерний Ургант».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2016, 12:52

      Надежда умирает последней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 22 октября 2016, 11:27

      Да мы ожидали когда только ЧМ получили. Но нас профессионально подготовили поражениями и теперь никто ничего не ждет. Так что все норм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 22 октября 2016, 10:11

      а мы как будем ждать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 октября 2016, 09:19

      У сборной России последнее место в ЧМ-2018 гарантировано.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 22 октября 2016, 07:49

      Рьяные болелы уже затариваются бананами...))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 октября 2016, 07:43

      Роналдо ждёт, а мы - нет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 октября 2016, 07:28

      А зря.

      0
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