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    Бубнов: «Без Смолова «Краснодар» – совсем другая команда»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Краснодара» в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» (0:1).

    «Мы в очередной раз убедились в том, что с Федором Смоловым это одна команда, а без него — совсем другая. Он способен за счeт индивидуальных действий создать гол буквально из ничего. А своего соперника краснодарцы еще и, возможно, немного недооценили, ведь «Шальке» сейчас находится в подвале турнирной таблицы чемпионата Германии. «Краснодар» проиграл, однако все равно нельзя сказать, что команда не создает моменты. Просто, к сожалению, подводит реализация», – сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.10.2016 06:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 23 октября 2016, 11:04

      Команда та же, но игрокам не хватает индивидуального мастерства. Схемы срабатывают, а обработка мяча не на уровне. На тренировках больше с мячом работать, а многим и после.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 октября 2016, 06:51

      Бубнов бывает и прав иногда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 22 октября 2016, 06:48

      да две разные команбы

      -1
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