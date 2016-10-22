Самедов: «Какой-то четко выстроенной игры у нас пока нет»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ с ЦСКА. Футболист верит в то, что железнодорожникам по силам одержать победу.

«Известно, что имена в футбол не играют. Потому я искренне верю, что в воскресенье у нас получится дать бой и добиться нужного результата. Период тяжелый. И только мы сами можем себе помочь. Стоит честно признать, какой-то четко выстроенной игры у нас пока нет. Особенно в атаке, где совсем мало что получается. Значит, должны проявить максимум самоотдачи и дисциплины. Не зря легендарный Николай Петрович Старостин любил говаривать, что порядок бьет класс», – сказал он.

Напомним, что встреча состоится завтра. Начало матча в 16:30 мск.