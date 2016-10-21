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    Лоськов: «Просто Алексею Миранчуку некому отдать пас»

    Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением об игре Алексея Миранчука и составе команды.

    «Просто в данный момент ему отдать некому – мало предложений вперед, мало открываний. Он зависимый игрок.

    Чтобы были голевые передачи, нужно, чтобы кто-то бежал вперед и забивал. Усиление необходимо. Нужен игрок в атаку, который может решить эпизод.

    Согласен ли, что основные проблемы в игре начинаются на атакующей трети поля? Да, не хватает агрессии впереди, концовки. Над этим работаем. Все должно измениться», – сказал Лоськов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2016 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 октября 2016, 23:57

      Ч

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