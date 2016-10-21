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  • Гвардиола: «Если следующий сезон для «Манчестер Сити» не будет удачным, я уеду домой»

Гвардиола: «Если следующий сезон для «Манчестер Сити» не будет удачным, я уеду домой»

21 октября 2016, 20:14
22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб, если следующий сезон не будет для него успешным.

«Если в будущем у нас дела не будут идти хорошо, если следующий сезон не будет успешным и команда не будет играть в нужном стиле, я уеду домой.

То, как мы хотим играть, как уже долго играет академия – это хороший стиль. Извините, но до сих пор он был хорош, до последних двух–трех недель.

После матча с «Эвертоном» мой лучший друг Рональд Куман сказал, что никогда не играл против такой хорошей команды, как «Манчестер Сити». Простите, но это лучшая оценка, лучший комплимент из всех, что я когда-либо получал. Противник, который любит и понимает футбол, говорит: «Вот это да, они играли хорошо, им просто не повезло». Это именно то, что мне нужно.

Я пришел сюда на три года. Мои три года в «Барселоне» и «Баварии» были лучше, чем третий месяц.

Извините, но чтобы стать хорошим журналистом, нужно время. Вы должны написать много, много, много заметок и во многом совершенствоваться. В моем случае – то же самое. Мой стиль работал в «Баварии» и «Барселоне», но пока не работает здесь. Но тут совсем другие игроки, им нужно время, чтобы все понять», – сказал Гвардиола.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (22)
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ЮЗИК
1477072202
В тики-таки в Англии умеет играть только Венгер с командой
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de bruyne
1477074777
Этот уже сдался?
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ЖОРРО
1477075372
Пеп начинает соломку подстеливать)
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dzhanavar
1477076704
Да извините,да простите... Тики таки не хляеть,да? Это тебе не Барса с чемпионами Европы и мира,плюс Месси... и не Бавария,которая и без тебя выигрывает бундеслигу 9 раз из 10-ти... Тут АПЛ,мудак!
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Алексей1988
1477080041
Эх Пеп... Это тебе не Барсу тренировать, когда у тебя один соперник в лице Реала, а с остальными командами хоть дублем выигрывать можно. Это АПЛ... Тут за чемпионоство могут 5-6 команд бороться! А за еврокубки так вообще пол таблицы.
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Romero77kgUFC205
1477080470
дамоооой)
Ответить
momwig_
1477081471
Удачи
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Серж Шиман
1477102087
счастливого
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and_chu
1477118298
Все было показано в матче с Барсой. Сити - настоящая проверка для Гвардиолы, в других чемпионатах он играл против самого себя, а тут надо и с соперниками, которые его опустят с небес.
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Garrincha58
1477139834
пацан сказал пацан сделал,посмотрим как ты сдержишь слово
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