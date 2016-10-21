Гвардиола: «Если следующий сезон для «Манчестер Сити» не будет удачным, я уеду домой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб, если следующий сезон не будет для него успешным.

«Если в будущем у нас дела не будут идти хорошо, если следующий сезон не будет успешным и команда не будет играть в нужном стиле, я уеду домой.

То, как мы хотим играть, как уже долго играет академия – это хороший стиль. Извините, но до сих пор он был хорош, до последних двух–трех недель.

После матча с «Эвертоном» мой лучший друг Рональд Куман сказал, что никогда не играл против такой хорошей команды, как «Манчестер Сити». Простите, но это лучшая оценка, лучший комплимент из всех, что я когда-либо получал. Противник, который любит и понимает футбол, говорит: «Вот это да, они играли хорошо, им просто не повезло». Это именно то, что мне нужно.

Я пришел сюда на три года. Мои три года в «Барселоне» и «Баварии» были лучше, чем третий месяц.

Извините, но чтобы стать хорошим журналистом, нужно время. Вы должны написать много, много, много заметок и во многом совершенствоваться. В моем случае – то же самое. Мой стиль работал в «Баварии» и «Барселоне», но пока не работает здесь. Но тут совсем другие игроки, им нужно время, чтобы все понять», – сказал Гвардиола.