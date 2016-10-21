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    Гвардиола: «Если следующий сезон для «Манчестер Сити» не будет удачным, я уеду домой»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб, если следующий сезон не будет для него успешным.

    «Если в будущем у нас дела не будут идти хорошо, если следующий сезон не будет успешным и команда не будет играть в нужном стиле, я уеду домой.

    То, как мы хотим играть, как уже долго играет академия – это хороший стиль. Извините, но до сих пор он был хорош, до последних двух–трех недель.

    После матча с «Эвертоном» мой лучший друг Рональд Куман сказал, что никогда не играл против такой хорошей команды, как «Манчестер Сити». Простите, но это лучшая оценка, лучший комплимент из всех, что я когда-либо получал. Противник, который любит и понимает футбол, говорит: «Вот это да, они играли хорошо, им просто не повезло». Это именно то, что мне нужно.

    Я пришел сюда на три года. Мои три года в «Барселоне» и «Баварии» были лучше, чем третий месяц.

    Извините, но чтобы стать хорошим журналистом, нужно время. Вы должны написать много, много, много заметок и во многом совершенствоваться. В моем случае – то же самое. Мой стиль работал в «Баварии» и «Барселоне», но пока не работает здесь. Но тут совсем другие игроки, им нужно время, чтобы все понять», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 20:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 15:37

      пацан сказал пацан сделал,посмотрим как ты сдержишь слово

      0
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      Рейтинг: +21

      and_chu 22 октября 2016, 09:38

      Все было показано в матче с Барсой. Сити - настоящая проверка для Гвардиолы, в других чемпионатах он играл против самого себя, а тут надо и с соперниками, которые его опустят с небес.

      1
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 22 октября 2016, 05:08

      счастливого

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 октября 2016, 23:24

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +11

      Romero77kgUFC205 21 октября 2016, 23:07

      дамоооой)

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 октября 2016, 23:00

      Эх Пеп... Это тебе не Барсу тренировать, когда у тебя один соперник в лице Реала, а с остальными командами хоть дублем выигрывать можно. Это АПЛ... Тут за чемпионоство могут 5-6 команд бороться! А за еврокубки так вообще пол таблицы.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Алексей1988 22 октября 2016, 01:57

      Это ты про испание в котором кроме барс реал никого нету говориш... три раза подряд лига Европы сивилья... за три года два раза лига Европы атлетико.... последний 3 лет никого без лиги чемпион и лиги Европы оставляют... два раза за три года финал испанский в лч... и столько начав от билбав пиделей получает Англия от Испании

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 > de bruyne 22 октября 2016, 04:55

      согласен, в Испании время двоевластия прошло, с приходом Семеоне Атлетико стал серьезным конкурентом...но все-таки в плане непредсказуемости АПЛ равных нет - просто посмотрите чемпионов за последние 4 года - каждый год разный клуб

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 октября 2016, 22:05

      Да извините,да простите... Тики таки не хляеть,да? Это тебе не Барса с чемпионами Европы и мира,плюс Месси... и не Бавария,которая и без тебя выигрывает бундеслигу 9 раз из 10-ти... Тут АПЛ,мудак!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > dzhanavar 22 октября 2016, 01:52

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > dzhanavar 22 октября 2016, 02:04

      Ты сам это увидел или кто то подсказал? ?? Он как барсу тренеровал там чемпион Европы и небыла... он барсу создал потом начал унижать начав с арсенала до мю... единственный это челси которая до 90 минут не чем не уступала хотя и автобус был зато играли... не как отсталые по 4 3 пропускают только от барсы... про атлетико реал Бильбао я молчу... пеп барсу создал... и Баварию тоже сделал... Бавария умирала сразу как травма получают рибери и роббен а щас не нуждается в них

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > de bruyne 22 октября 2016, 10:36

      Гвардиола принял Барсу когда в её составе играли чемпионы европы 2008-го года. Эти игроки во главе с Хави и Иньесты,играли вместе во всех возрастных группах сборной Испании,они росли вместе,понимешь? Они потом стали ещё и чемпионами мира. Он принял готовую команду,понимаешь? Выгнал Рональдиню,потом Ибру... Ему не нужно было самобытные игроки,ему нужны были роботы. А что касаеться твоего уколо на чьей подсказки мне,то отвечу так: я в футбол ходил,когда тебя еще на свете не было...

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > de bruyne 22 октября 2016, 10:52

      И потом... Не будем друг другу портить кровь из-за какого то козла...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2016, 21:42

      Пеп начинает соломку подстеливать)

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ЖОРРО 21 октября 2016, 22:05

      чемпионат он выйграет, это очевидно

      -3
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Тraumtanzеr 21 октября 2016, 23:41

      О какой очевидности речь спустя 8 туров ? или ты болельщик спартака ? те после 10 уже чемпионы.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Тraumtanzеr 22 октября 2016, 11:32

      ой не факт)

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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 21 октября 2016, 21:35

      Здрасссте... Опомнился... Когда-то и сэр Алекс решил играть в манере "Барсы"... До тех пор,пока его игрокам не стали отрывать ноги...В Англии силовой футбол,даже можно сказать жесткий.. Германия отдыхает,а Испания вообще нервно в стороне курит...

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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 > Sedoi_Goblin 22 октября 2016, 01:43

      Но во только если Испания в сторонке дышит какого хуя они постоянно чемпионы лиги чемпионов а ?

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Sedoi_Goblin 22 октября 2016, 02:00

      Испания угарает.... за последний 10 лет еврокубки смотретрел вообще я молчу про последний три года лигу чемпион и лигу Европы... как испанские клубы как английские унижают я просто молчу

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2016, 21:32

      Этот уже сдался?

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