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    Благо имел предложения из Европы, но выбрал «Оренбург»

    Полузащитник «Оренбурга» Благо заявил, что во время летнего трансферного окна он имел предложения от «Динамо» и «Ростова», а также от команд из Европы, однако принял решение остаться в России и присоединиться к оренбуржскому клубу.

    – Вас дозаявили 31 августа. Мог ли переход состояться раньше?

    – Да, но у меня были еще переговоры с «Динамо» и «Ростовом» – там не получилось. Тренер «Оренбурга» хотел меня видеть в команде, а я очень желал с ним поработать, потому что слышал, что он хороший специалист – так случился мой переход.

    – То есть «Оренбург» был чуть ли не последним вариантом?

    – Я хотел остаться в Москве, поэтому общался с представителями «Динамо». Просмотрел все варианты, поговорил с Робертом Евдокимовым, узнал, что «Оренбург» – амбициозный клуб, и руководство хочет поднять команду на вершину российского футбола.

    – После «Рубина» хотели играть только в России?

    – У меня были предложения из Европы, но я хотел остаться в России, потому что здесь живет моя семья, и я очень хорошо знаю местный чемпионат. Все-таки восемь лет уже тут играю.

    – Писали, что из европейских клубов вас звал «Торино».

    – Да, было несколько предложений. Но так как хотел играть в России, не стал их рассматривать.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2016 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 октября 2016, 18:58

      Пофиксите. Благо имел предложения из Европы, но выбрал «Деньги»

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