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    Корниленко и Бурмистров сыграют с первых минут матча «Крылья Советов» – «Арсенал»

    Стали известны стартовые составы команда на матч 11-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и тульским «Арсеналом».

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Надсон, Божин, Башкиров, Родич, Молло, Паскуато, Корниленко.

    Запасные: Конюхов, Павлов, Чочиев, Бато, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Голенков.

    «Арсенал»: Левашов, Вергара, Беляев, Горбатюк, Тесак, Форбс, Хагуш, Мухаметшин, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров.

    Запасные: Фильцов, Фримпонг, Шешуков, Аппаев, Ершов, Максимов, Денисов, Айдов, Горбанец.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 17:24
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