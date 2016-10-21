Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, которые смогут принять участие в предстоящих отборочных матчах к ЧМ-2018 против Аргентины и Перу.

Стоит отметить, что в заявку национальной команды в очередной раз попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

Вратари: Алисон («Рома»), Алекс Сантана («Фламенго»), Вевертон («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Миранда («Интер»), Маркиньос, Тиаго Силва («ПСЖ»), Жил («Шаньдун Лунэн»), Даниэль Алвес («Ювентус»), Фагнер («Коринтианс»), Марсело («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Жулиано («Зенит»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Паулиньо («Гуанчжоу»), Виллиан («Челси»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Лукас Лима («Сантос»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»).

Нападающие: Неймар («Барселона»), Дуглас Коста («Бавария»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).