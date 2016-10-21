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    Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России

    Защитник «Спартака» Маурисио признался, что хочет выступать за сборную России на чемпионате мира-2018.

    – Хотел бы спросить вас о сборной Бразилии. Как у вас складываются отношения с национальной командой?

    – Я поиграл в молодежной сборной Бразилии, и мне понравилось. Затем, когда я уже играл за «Спортинг», ко мне приходили люди и предлагали играть за сборную Португалии. Но там была загвоздка в том, что надо прожить шесть лет в этой стране, чтобы иметь право играть за национальную команду. Те же самые правила, насколько знаю, действуют и в России.

    Хотел бы, пользуясь случаем, сделать заявление: я не против попробовать поиграть за сборную России!

    – То есть, вы хотите получить российский паспорт?

    – Да, это мое желание. Когда-то я мечтал играть за сборную Бразилии. Но не сложилось. А на сегодняшний день это очень сложно, так как я играю в российском чемпионате, и для бразильских тренеров становится трудно следить за мной. Поэтому, если предложат играть за русскую сборную, не откажусь. Тем более впереди чемпионат мира 2018 года. Я готов!

    Источник: Спортфакт

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    21.10.2016 14:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 20 ноября 2016, 17:23

      ага... в россии все просто плати и все готово

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 октября 2016, 23:35

      Ты, браток, сначала за Спартак сверкни...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2016, 19:08

      Даже если бы ты был уровня того же Данило, не фиг таких клоунов брать, возомнили себя хер знает кем... Думают в России им будут все кланятся и в рот смотреть? Хер там!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 октября 2016, 18:06

      Машина натурализации уже зарущена, дальше будет еще хлеще. А че, молодежь не готовят, школы, которые есть тянут бабло и продвигают богатеньких либо блатных, где конкуренция не понятно. Процесс натурализации вполне очевиден, ведь они сильнее наших

      3
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 21 октября 2016, 17:46

      А взять на клык он не хочет?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Tri 25 октября 2016, 09:18

      это как твоя мамка ,на клык?

      -1
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      Рейтинг: +3137

      m40 21 октября 2016, 16:45

      Меня в родную сборную не берут, давайте хоть за вашу побегаю. Как то пренебрежительно что ли. Гилерме- другое дело, обжился, язык подучил, вроде женился даже на местной. Ари из этой же категории. А этот Маурисио всего пару месяцев тут и уже в сборную хочет...

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 октября 2016, 16:42

      Если будут натурализовывать всех подряд и часто, то можно забыть о развитии детского спорта. Нам это надо?

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 октября 2016, 16:34

      Извини,нам мертвого Романа Н. хватило)

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 октября 2016, 16:04

      а как ты можешь играть за Россию если сам говоришь надо прожить 6 лет?.
      до ЧМ 2018 не осталось столько времени

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 октября 2016, 15:48

      Он ещё ничего такого не показал чтобы о сборной думать !

      1
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